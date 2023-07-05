380 مخالفة صحية خلال حملات رقابية على المنشآت الغذائية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية" بالمديرية خلال الأسبوع الماضي، حيث واصلت الإدارة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 380 مخالفة، وذلك خلال المرور على 454 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية، وضبط 36 منشأة بدون ترخيص، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، بالإضافة إلى إعدام 983 كجم أغذية مختلفة و251 لترًا لمواد سائلة نظرًا لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 130 عينة لمواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك تم المرور على 49 محطة لمياه الشرب و13 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.