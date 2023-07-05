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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"WATCH IT" تُطلق حلقتين جديدتين من مسلسل "ريفو 2"

ريفو
ريفو

أطلقت منصة "WATCH IT" الرقمية الأوسط انتشارا، قبل قليل، الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل «ريفو 2» بطولة أمير عيد وركين سعد وعدد كبير من النجوم.

والعمل هو أحدث إنتاجات المنصة الأصلية التي حققت نجاحًا كبيرًا في جزئها الأول، بالإضافة إلى انتشار الحلقات الأربعة الأولى من الجزء الثاني من المسلسل.

مسلسل ريفو الجزء الثاني

وتحت عنوان «مش لازم نرجع التسعينات» انطلقت الحلقة الخامسة من المسلسل الجديد حيث عثرت «مريم» التي تجسد دورها ركين سعد على شريط كاسيت بصوت «شادي» الذي  يقدم دوره أمير عيد يعترف فيه بالكثير من التفاصيل التي لم تكن تعرفها منها أنه كان يحبها بالرغم من أنها لا تعرف أنه أخوها فتتأثر كثيرا.

وتعود الحلقة للكثير من التفاصيل بطريقة «الفلاش باك» حيث العلاقة المميزة بين شادي ووالده في نهاية حياتهما وكيف كان يقضيان وقتا ممتعا معا في شاليه العجمي الاب مستمتعا بالتأليف بينما الابن مستمتعا بالعزف على الجيتار.

كما تتطرق الحلقة إلى الحفلات التي عادت فرقة «ريفو» لتقديمها في منطقة العجمي من جديد بعد فترة من الانحدار خلال الفترة الماضية لتصبح ريفو الفرقة الأولى في صيف العجمي من جديد وسط تفاعل الجمهور الكبير من الشباب بعد تقديم أعمال جديدة لهم ونجاح خطة إعادة التلميع من جديد.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: صدقي صخر، وعدد كبير من النجوم، بعد أن تصدرت الحلقتان الأولى والثانية الترند خلال الفترة الماضية بمشاركة كل من تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

مواعيد عرض مسلسل ريفو 2

ويعرض مسلسل "ريفو" صباح كل أربعاء بواقع حلقتين في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ومن المقرر عرض الحلقات العشر الخاصة بالجزء الثاني على مدار 5 أسابيع

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