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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يوجه التهنئة للشعب المصرى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي استعاد الشعب بها وطنه، وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنيّ في بناء الحاضر وتأمين المستقبل، معربا عن تمنياته بدوام الأمن والاستقرار لمصرنا العزيزة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الاجتماع الذي عقده أمس لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت في اجتماع برئاسة السيد رئيس الجمهورية، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ هذه القرارات؛ بما يسهم في الإسراع بتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة مناخ الأعمال، وتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين.

وقال رئيس الوزراء: سنعمل خلال اجتماعات مجلس الوزراء على مناقشة الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، انطلاقا من حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبني على ما تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة من قرارات وإجراءات؛ من أجل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، وتفعيل الحوافز والتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
رئيس الوزراء الذكرى العاشرة ثورة 30 يونيو تأمين المستقبل دوام الأمن الاستقرار

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