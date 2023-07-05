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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة فى بسيون وكفرالزيات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، الأربعاء، جولة مفاجئة بمركزيّ كفرالزيات وبسيون، وذلك ضمن جولاته اليومية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها متابعة أعمال النظافة الدورية ورفع المخلفات والإشغالات المتعدية على حرم الطريق إلى جانب متابعة أعمال الرصف والتطوير من أجل إضفاء المنظر الجمالي والحضاري على الشوارع بالقرى والمدن.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال النظافة بمدخل مدينة كفرالزيات وشارع الزربيني، كما تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان المحكمة، حيث تتم توسعة الميدان وإزالة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، إلى جانب إنشاء موقف انتظار سيارات وإعادة تنظيم الميدان، وذلك لإنهاء التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة خاصة أوقات الذروة، واختتمت الجولة بتفقد الكورنيش، موجهًا نائب رئيس المدينة بالنظافة الدورية للكورنيش على مدار اليوم.

وتابع رحمي جولته بتفقد أعمال النظافة بقرى مركز بسيون، حيث تفقد قريتيّ محلة اللبن والفرستق، كما تفقد عددًا من الشوارع داخل مدينة بسيون، موجهًا رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات دوريًا، كما وجّه بتحرير محضر إشغال طريق لأحد المواطنين لتعديه على حرم الطريق وإعاقته للحركة.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ الدكتور طارق راشد رحمي، من خلال غرفة العمليات، جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء  في رفع المخلفات من الشوارع والنقاط الوسيطة، حيث تم رفع ونقل 2117 طنًا من المخلفات أمس الثلاثاء.

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية أعمال النظافة ببسيون وكفر

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