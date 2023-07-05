العراق وبريطانيا يبحثان قضايا حقوق الناجين من الصراعات

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني طارق أحمد، اليوم، العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان: «وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، أجرى اليوم مباحثات مع وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني طارق أحمد، تناولت العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، كما بحثا الوضع في المنطقة وجهود العراق في تحقيق الحوار وتخفيف الأزمات».

وذكر الصحاف أن وزير الخارجية العراقي أطلع الوزير البريطاني على نتائج اجتماعات الدورة السادسة للمجلس الوزاري العراقي البريطاني بين العراق والمملكة المتحدة، وأعربا عن تطلعهما للمزيد من التعاون والى ومواصلة عقد الدورات القادمة وتعزيز التعاون الثنائي.

وأضاف أن المباحثات تناولت بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها قضايا حقوق الناجين من الصراعات وضحايا العنف الجنسي أثناء الصراعات.