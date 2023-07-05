سؤال برلماني حول خطة "البترول" لتعظيم الاستفادة من الشريك الأجنبي

تقدمت المهندسة رقية عبد العزيز الهلالي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، حول خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع شريك أجنبي.

وقالت رقية الهلالي، بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2021 حوالى 82.4 مليون طن بواقع حوالي 28.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 53.1 مليون طن غاز طبيعى، وحوالى مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.

وأردفت، كما أن إجمالى إنتاج الثروة البترولية قد زاد بنسبة 8.4% عن عام2020، وذلك بسبب زيادة كمية إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 17.2% بالمقارنة بعام 2020.



ولفتت إلى أنه تم تحقيق رقم قياسى فى صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالى 900% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.

وأوضحت أن الوزارة نجحت من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 845 مليون دولار فى نهاية يونيو 2021 مقارنة بما وصل إليه عام 2011 وبنسبة خفض حوالى 87%، حيث كان يبلغ حوالي 6.3 مليار دولار.

وطالبت النائبة رقية الهلالي، في ختام سؤالها، بضرورة تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج في مصر، كما أكدت على أهمية جذب شركات عالمية جديدة إلى القطاع، لافتة إلى أنه تم توقيع 11 اتفاقية بترولية مع شركاء أجانب.