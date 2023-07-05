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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشارك فعاليات "100 يوم صحة" بالخيالة (صور)

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد مبادرة 100 يوم صحة من الخيالة

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فعاليات المبادرة الرئاسية «١٠٠ يوم صحة» تحت شعار «معاك من أول يوم» بمدينة الخيالة، وهي إحدى المدن المطورة التي أقامتها الدولة بديلة للعشوائيات؛ وذلك لمتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للقاطنين بها، في إطار حرص الدولة على تقديم كل سبل الرعاية للمواطنين هناك، وضمان استفادتهم من كل المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لدعم صحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، مؤكدًا أن القطاع الصحي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، لتحقيق رؤية "مصر ٢٠٣٠".  

وأكد محافظ القاهرة الجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لتوفير الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأشار محافظ القاهرة، خلال الجولة، إلى أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له، مما يسهم في تأهيل جيل قوي نفسيًا وبدنيًا ويعمق لديه قيم الانتماء.

وتفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، العيادات المتنقلة لوسائل تنظيم الأسرة، وعيادات الأطفال، والجراحة العامة، ومبادرات التوعية والتثقيف الصحي، وتابع حضور الفرق الطبية وتوافر الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على الحملة التي تهدف إلى توفير الحماية والرعاية الصحية الشاملة للأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن المبادرة تقوم بصرف العلاج بالمجان فى كل التخصصات التي تشملها المبادرة والتحويل للمستشفيات المتخصصة للحالات التي تستدعي ذلك.

والتقى محافظ القاهرة، خلال الجولة، عددًا من المواطنين المترددين على العيادات واستفسر منهم عن جودة الخدمة المقدمة، حيث أبدى المواطنون رضاهم التام عنها، خاصة أنها تشمل كل التخصصات. 

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم كل أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة، مع رفع كفاءة النظافة بمناطق عمل المبادرة، ورفع الإشغالات، والتيسير على المواطنين، لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتحقيق أهدافها.

وتقوم المبادرة بتوجيه القوافل العلاجية والوحدات المتنقلة لتسهيل تقديم الخدمات وضمان وصولها لكل المواطنين وتكثيف تواجدها بالأماكن العامة والأكثر احتياجًا، وتستهدف المبادرة جميع المراحل العمرية بكل التخصصات المتعلقة بالمبادرات الرئاسية وخاصة صحة المرأة، والأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج ورعاية كبار السن والأمراض المزمنة، وتستقبل الحملة الحالات المرضية، حيث تتوفر لديها الفرق الطبية والمستشفيات والإمكانيات اللازمة، ليتمكن الجميع من الاستفادة بخدمات المبادرة.

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100يوم صحة الخيالة محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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