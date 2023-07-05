تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لـ729 مواطنًا بمركزى كوم حمادة وبدر

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، قافلة سكانية شاملة بالوحدة الصحية بصفط العنب وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، وفي إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم فى جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 484 حالة ما بين باطنة وأسنان ورمد وأطفال وجلدية وطب الأسرة ونساء وتوليد وعظام وتحاليل طبية بالإضافة إلى متابعة حملة 100 يوم صحة.

كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة بتقديم خدمات بيطرية حيث تم رش وتحصين 500 رأس ماشية وتطعيم 800 رأس من الأغنام والماعز، بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع وصيانة كشافات الإنارة وتركيب أسلاك الكهرباء بنطاق القرية.

وخلال القافلة تم عقد ندوة بعنوان "البطالة" تناولت مفهوم البطالة وخطورتها فى المجتمع المصرى وكيفية التعامل معها ومواجهتها والحد منها.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر بقرية عمر مكرم بمركز بدر تم خلالها الكشف على 245 مواطنا بتخصصات باطنة ورمد وأطفال.