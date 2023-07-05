رئيس الشؤون الدينية التركي يدعو لاتخاذ موقف فعاا ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي

دعا رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، الأربعاء، العالم الإسلامي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فعال ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي والظلم الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدان أرباش الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

يأتي ذلك عقب يوم من إدانة الرئاسة التركية، العدوان الإسرائيلي الغاشم علي مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

روسيا تحذر من تفاقم الصراع فى فلسطين: يهدد الاستقرار الإقليمى

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها من تفاقم الأوضاع في الداخل الفلسطيني، على خلفية العدوان الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأضافت الخارجية الروسية، في بيان اليوم، أن موسكو تعبر عن قلقها العميق من التفاقم الجديد في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة العدوان على جنين الذي أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء العدوان على جنين ومخيمها خلال اليومين الماضيين إلى 12 شهيدًا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".