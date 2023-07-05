ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الشؤون الدينية التركي يدعو لاتخاذ موقف فعاا ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي

جنين
جنين

دعا رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، الأربعاء، العالم الإسلامي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فعال ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي والظلم الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدان أرباش الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

يأتي ذلك عقب يوم من إدانة الرئاسة التركية، العدوان الإسرائيلي الغاشم علي مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

txt

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

روسيا تحذر من تفاقم الصراع فى فلسطين: يهدد الاستقرار الإقليمى

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها من تفاقم الأوضاع في الداخل الفلسطيني، على خلفية العدوان الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأضافت الخارجية الروسية، في بيان اليوم، أن موسكو تعبر عن قلقها العميق من التفاقم الجديد في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة العدوان على جنين الذي أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء العدوان على جنين ومخيمها خلال اليومين الماضيين إلى 12 شهيدًا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

رئيس الشؤون الدينية التركي الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل جنين الضفة الغربية

الأكثر قراءة

طريقة علاج التهاب الحلق في الصيف بطرق طبيعية

تحرك برلماني عاجل لحل مشاكل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 لموظفي القطاع الحكومي

بالأسماء.. قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 قبل إعلان النتيجة رسميًا

إعلانها اليوم.. رابط نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا