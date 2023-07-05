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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هدوء حذر.. "القاهرة الإخبارية" ترصد آخر تطورات الأوضاع فى فرنسا

أعمال الشغب فى فرنسا
أعمال الشغب فى فرنسا

رصدت قناة القاهرة الإخبارية آخر تطورات الأوضاع في فرنسا بعد أعمال الشغب التي أعقبت مقتل مراهق من أصول جزائرية على يد الشرطة.

وقال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، إن الشوارع الفرنسية بدت شبة خالية من المارة بعد أن توقفت حركة المرور والقطارات ووسائل النقل العامة في تمام الساعة 9 مساء أمس، بالإضافة إلى انتشار قوات الشرطة والدرك في جميع ميادين فرنسا بأعداد كثيفة، منوهًا بأن الأجواء شبه هادئة، مع استمرار تكثيف الإجراءات الأمنية.

وتابع أن هناك تواجدًا للمدرعات الفرنسية في الشوارع، مشيرًا إلى أن عمال البلدية بدأوا في رفع آثار أعمال الشغب استعدادًا للاحتفال بالعيد القومي لفرنسا في 14 يوليو، كما تم رصد بعض الإصلاحات على واجهات المحلات والمؤسسات والبنوك والمباني بشكل عام.

وأعلن مكتب الادعاء في مرسيليا عن أن المدعين الفرنسيين فتحوا تحقيقًا في وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا بعد إصابته برصاصة خلال أعمال الشغب يوم السبت الماضي.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد توفي الرجل مساء يوم السبت بينما كانت مرسيليا غارقة في أعمال شغب ونهب، لكن المدعين قالوا إنه لم يكن من الممكن تحديد مكان الرجل عندما أصيب بالرصاص أو ما إذا كان الضحية قد شارك في أعمال الشغب.

وقال ممثلو الادعاء، الثلاثاء، إن السبب المحتمل للوفاة في مرسيليا كان صدمة عنيفة في الصدر من رصاصة كانت تستخدمها شرطة مكافحة الشغب لتفريق الاحتجاجات، لكن لم يحددوا من أطلقها، حيث أدت الرصاصة المطاطية إلى إصابة الشاب بسكتة قلبية وموت مفاجئ.

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