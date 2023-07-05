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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تسيّر 18 رحلة لعودة الحجاج إلى أرض الوطن اليوم

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير شركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، 18 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 9 رحلات من جدة، 7 رحلات من المدينة، رحلة جدة- برج العرب، رحلة جدة- باماكو، لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الكهرباء ووزارة التضامن وقرعة جنوب وشمال سيناء وقرعة الوادى الجديد وقرعة الدقهلية وقرعة أسيوط وقرعة الجيزة وقرعة الفيوم وقرعة كفرالشيخ وقرعة الإسكندرية وتضامن دمياط والمؤسسة والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

ونقلت شركة "مصر للطيران"، خلال موسم الحج، 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة على متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلى جدة، و72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة و5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات و8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد و10000 حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي و3000 حاج من الحجاج الفلسطينيين، وذلك على متن 31 رحلة جوية.

مصر للطيران تسير اليوم 18 رحلة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن للطيران أرض الوطن حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن مصر للطيران اليوم الأربعاء 18 رحلة جوية

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