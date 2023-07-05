مع إحياء الكنيسة الكاثوليكية لذكراه.. من هو القديس أنطونيوس ماريا زكريا الكاهن؟

تحيي الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم، ذكرى رحيل القديس أنطونيوس ماريا زكريا الكاهن.

ومع إحياء ذكراه.. تعرف على القديس أنطونيوس ماريا زكريا الكاهن في سطور



ولد القديس أنطونيوس ماريا زكريا في مدينة كريمونا في شمال إيطاليا عام 1502.

فقد القديس أنطونيوس ماريا زكريا الكاهن والده بعد شهور قليلة من ولادته، وتخرج أنطونيو في عام 1524 من كلية الطب في بادوفا.

بعد عودة القديس أنطونيوس ماريا زكريا الكاهن إلى مدينته شعر بالحاجة الماسة لنشر كلمة الله. وذلك بسبب جهل الكثيرين والصعوبات التى عاشتها الكنيسة بسبب قيام ما دﹸعي بحركة الإصلاح.

بدأ القديس أنطونيوس ماريا زكريا الكاهن يشرح الكتاب المقدس للصغار والكبار ، ثم قرر أن يصير كاهناً فشرع بدراسة اللاهوت وسيم كاهناً عام 1528.

بعد ذلك بسنتين أسس جماعة من الكهنة المكرسين ووضع لهم قانون حياة مشتركة، سماها جماعة القديس بولس وعرفت فيما بعد باسم " البرنابيين " استناداً إلى كنيسة القديس برنابا التى كانت لهم أول مركز .

أسس أيضا القديس أنطونيوس ماريا زكريا الكاهن رهبنة للنساء وجماعة من المكرسين والعلمانيين ، إذ كان همه إيصال بشرى الإنجيل إلى الجميع.

رقد القديس أنطونيوس ماريا زكريا الكاهن. عام 1539م عن عمر يناهز 36 عامًا .

من أقواله القديس أنطونيوس ماريا زكريا الكاهن "إن الذين يضطهدوننا يصنعون لأنفسهم شرا ولنا خيرا. يزيدوننا استحقاقاً في المجد السماوى ويجلبون على أنفسهم غضب الله فيجب أن نشفق عليهم وأن نحبهم بدل أن نبغضهم أو نكرههم بل يجب أن نصلي من أجلهم فلا يغلبنا الشر بل نغلب الشر بالخير".

وتم إعلانه القديس أنطونيوس ماريا زكريا الكاهن قديسًا في 3 يناير 1890 على يد البابا ليون الثالث عشر، وبعد سبعة سنوات زاد البابا في إكرامه وأعلنه قديساً في 15 مايو 1897.