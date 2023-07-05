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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد لصاحب محل مأكولات بتهمة ترويج المخدرات في القليوبية

مؤبد
مؤبد

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعي، وشريف رشدي، بالسجن المؤبد على صاحب محل مأكولات وبالسجن 15 عامًا لاثنين من معاونيه وتغريم الأول مبلغ 2 مليون جنيه ومصادرة المضبوطات بتهمة ترويج المخدرات بمدينة بنها. 

كانت معلومات سرية قد وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام صاحب محل شهير لبيع المأكولات في مدينة بنها بجلب كمية كبيرة من المخدرات لترويجها خلال عيد الأضحى المبارك بمساعدة اثنين من معاونيه.

وتم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة مدير مباحث القليوبية وبالتنسيق مع رئيس مكتب مكافحة المخدرات وتوصلت التحريات الى ان المتهم قام بجلب كبيرة من الحشيش والأقراص المخدرة  لترويجها خلال الاحتفال فى عيد الاضحى فى القليوبية وأنه يستغل كونه يمتلك محل للمأكولات شهير في بنها لتوزيع المخدرات، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم يعتزم ترويج كمية من الحشيش في الساحل الشمالي، مستغلًَا زحام المصايف.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة توجهت قوة كبيرة من مباحث القليوبية وتم مداهمة المحل والقى القبض على المتهم ويدعى "م س و" واثنين من معاونيه وبالتفتيش تم العثور على 8 كيلو حشيش وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة والعقاقير المخلقة وضبط سيارتين فارهتين وطبنجة ومبالغ مالية كبيرة وقدرت قيمة المخدرات بنحو 3 ملايين جنيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات من المخدرات بقصد الاتجار والترويج وتم إحالتهم للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق. 

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