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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص إثر حادث تصادم بطريق أبو سمبل جنوب أسوان

جثة
جثة

لقيّ شخص مصرعه إثر حادث تصادم بين سيارتين بطريق أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، وعلى الفور، توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق أبو سمبل جنوب المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص إثر الحادث، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول الأسباب وراء الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

أبوسمبل الحادث تصادم بين سيارتين حادث تصادم لقي شخص مصرعه جنوب أسوان طريق أبوسمبل

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