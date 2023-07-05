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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غرف للصلاة ودورات مياه لذوي الهمم.. خدمات "استثنائية" في القطار الخفيف

القطار الخفيف
القطار الخفيف

تواصل وزارة النقل تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب في القطاعات الخدمية التابعة لها ومنها قطاع الأنفاق، حيث قامت وزارة النقل بتوفير أماكن لانتظار السيارات في ساحات خاصة.

 تسلط “الدستور” الضوء على كل المعلومات الخاصة بالخدمات المميزة بالقطار الكهربائي الخفيف.

-وفرت وزارة النقل ضمن مشروع القطار الخفيف ساحات لانتظار السيارات من أجل ترك الركاب لسياراتهم بدلا من استقلالها، واستقلال القطار.

-وفرت الوزارة غرف خاصة للصلاة في القطار الخفيف.

-وفرت دورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة، وذلك للتسهيل عليهم.

-وفرت وزارة النقل في مشروع القطار الخفيف إمكانية حجز التذاكر من خلال كارت خاص حفاظا على نظافة البيئة.

-وفرت وزارة النقل أتوبيسات خارج محطة القطارات الكهربائي الخفيف للتنقل إلى أقرب نقطة خاصة بالمنطقة التي يرغب في الوصول إليها.

 

5 أمور لأول مرة يتم توافرها داخل القطار الخفيف بينها دورات مياه لذوي الهمم دورات مياه لذوي الهمم الهمم 5 أمور لأول مرة يتم توافرها داخل القطار الخفيف وزارة النقل في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب

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