في ذكراه.. شخصيات جسدها عبد السلام النابلسي خلال مسيرته الفنية

في مثل هذا اليوم 5 يوليو، رحل عن عالمنا الفنان الفلسطيني عبد السلام النابلسي إثر أزمة قلبية حادة ليترك رصيدا هائلا من الأعمال الفنية التي ما زالت محفورة فى وجدان الجمهور.

ولد النابلسي في 23 أغسطس 1899 بمدينة طرابلس فى لبنان، لينتقل بعدها إلى في سن الـ 20 عاماً، ليستكمل دراسته، يلتحق بالأزهر الشريف ويحفظ القرآن الكريم، بجانب إتقانه للغتين الإنجليزية والفرنسية.

بدايته الفنية

بدأ الفنان عبد السلام النابلسي مشواره الفني بفيلم “غادة الصحراء” عام 1929، إخراج وداد عرفي، والفيلم الثاني كان في فترة الثلاثينيات للمخرج إبراهيم لاما ليكون “وخز الضمير” فاتحة خير للنابلسي عام 1931 ليبدأ طريق النجومية بمشاركة الراحل يوسف وهبى.

توالت الأعمال الفنية ليشكل ثنائي مع الراحل إسماعيل يس وقدما مجموعة من الأفلام الكوميديه التي تعلق في أذهان الناس وتصل إلى 36 فيلم، وأيضاً مع العندليب عبدالحليم حافظ فى 5 أفلام وهم ( فتى أحلامي - شارع الحب - حكايه حب - يوم من عمري - ليالي الحب)، والتقى النابلسي بالفنان فريد الأطرش ليقدما أول فيلم للأطرش وهو الحب الكبير عام 1969، ليلغ رصيد أعمالهما معاً نحو 16 فيلماً.

شخصيات قدمها النابلسي

أبدع فى تقديم شخصية “مدرب الرقص، الموسيقار،الصديق الوافي، ومؤلف الأغاني، ولن ننسى خفة دمه التي جعلت لأدواره مذاقا خاصا يعشقه الجماهير وينال الشهرة الكبيرة.