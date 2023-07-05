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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بينيم أبوه في الشارع".. قصة شاب طرد والده بسبب المخدرات في الغربية

مخدرات
مخدرات

«قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي عليّ حجر»، كلمات  تعبر عن ما وصل إليه حال أب من محافظة الغربية جاوز الخمسين من عمره، تعدى عليه ابنه البالغ من العمر 25 عامًا بالضرب والإيذاء هو وباقي أفراد الأسرة من الأم والأخت الجامعية، بسبب تعاطية المواد المخدرة.

شكى الأب همومه وحاله الذي أصبح عليه بعد أن تعب في رعاية ابنه طوال 25 عامًا ولكن عندما اشتد عوده تطاول عليه، وأصبح مدمنًا للمواد المخدرة بسبب أصدقاء السوء في الشارع، ما دعى الأب إلى تحرير محضر ضده بقسم الشرطة ليستغيث بالجهات المعنية من بطش أبنه وتجبره عليه وعلى أسرته.

يقول الأب في شكواه أن أبنه بسبب المخدرات وشرب الخمر يطلب المال دائمًا وعند الرفض بسبب ظروف المعيشة يتعدي عليه بالضرب والإيذاء كما يتعدى على والدته وشقيقته، وانتهى به الحال إلى تهديده بسكين من أجل إعطاءه المال، وعند الرفض يطرده من المنزل ويجبره على المبيت بالشارع لشهور.

تفاصيل تلك الواقعة وفقا لوزارة الداخلية، "كشفت ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع، بشأن تضرر أحد الأشخاص من نجله؛ لاعتياده التعدي عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بينهما بمحافظة الغربية".

بالفحص واستدعاء المذكور 54 عاما، مقيم بمحافظة الغربية تضرر من نجله؛ لاعتياده التعدى عليه بالضرب دون إصابات" وطرده من المنزل على إثر خلافات أسرية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط نجل المذكور وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

شاب يضرب والده آثار تعاطي المخدرات التعدي علي والده الأجهزة الأمنية

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