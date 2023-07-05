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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"لا للمخدرات صحتك غالية".. حملة شبابية بالغردقة للتوعية ضد المواد المخدرة

لا للمخدرات
لا للمخدرات

دشن عدد من الشباب بمدينة الغردقة، حملة لمكافحة المخدرات، ومنع تداولها من خلال التوعية بمخاطرها على الصحة والمجتمع، من خلال تصوير أفلام فيديو تسجيليو توعوية، لحث الشباب على مكافحة المخدرات وإنقاذهم من خطرها الداهم على مستقبلهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «رسالة للتوعية من المخدرات، صحتك غالية».
 

قال حسام عاشور أحد الشباب بمدينة الغردقة وصاحب فكرة الحملة، إن الحملة تم تدشينها بمدينة الغردقة ولا تتبع أي جهة بعينها، ويتم من تصوير فيلم تسجيلي عن أضرار المخدرات، من خلال مجموعة من الشباب لديهم قدر كبير من الوعي والمسؤلية المجتمعية لمكافحة الظاهرة التي يتصدى لها الجميع لدحرها ومكافحتها لما تمثله من خطر كبير على المجتمع بجميع فئاته، وذلك من خلال نشر التوعية بخطورتها.

 

وأشار إلى أن الفكرة شخصية وبجهود ذاتية سعي من خلالها كل من شارك بها في نشر ثقافة التوعية ومساعدة الدولة وأجهزتها المعنية في التصدي للمخدرات والمساهمة في مساعدك الشباب على العودة لمجتمعهم ومكافحة تلك المواد السامة التي يسعى مروجوها لتدمير الشباب وتحطيم أحلامهم.

وأضاف عاشور لـ«الدستور»، أن الشباب المشاركين في المبادرة سيعود لتوضيح خطورة تناول المخدرات وكيف تبدأ عملية جذب الشباب لتناولها، مؤكدًا أن الشركة التي ساهمت في تنفيذ الفكرة لم تتلق أي مقابل لإنتاجه دعمًا منها للمبادرة التي لاقت استحسان عدد كبير من الشباب، والمساهمة في نشر التوعية، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة بجهود ذاتيه وستستمر حتي يتم مواجهة تلك الظاهرة، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية التي يجب للجميع ان يتكاتف حولها.

واستطرد، أن الهدف من الحملة مساعدة الشباب والأجهزة المختصة لمكافحة المخدرات من خلال تسجيل مواد مسجلة عن خطورة المخدرات ومداخلات لأطباء ومتخصصين في علاج الإدمان للتوعية من خطرها على المجتمع، مؤكدًا أن الشباب هم عِماد الوطن وثروته التي يجب الحفاظ عليها دائمًا.

حسام عاشور مؤسس المبادرة

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المواد المخدرة المسؤلية المجتمعية خطورة المخدرات حسام عاشور مدينة الغردقة مواقع التواصل الاجتماعي مساعدة الشباب فيلم تسجيلي

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