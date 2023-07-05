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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمدى فتحى يصل الدوحة من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى الوكرة القطري (صور)

حمدي فتحي لدي وصوله
حمدي فتحي لدي وصوله إلى الدوحة

وصل حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي والمنتخب المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف فريق الوكرة القطري، بداية من الموسم الجديد.

 

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوكرة، صورًا لحمدي فتحي، عقب وصوله إلى العاصمة الدوحة، تمهيدًا للانضمام لفريقه الجديد.

حمدي فتحي يصل الدوحة لإتمام إجراءات انتقاله إلى الوكرة القطري
حمدي فتحي يصل الدوحة لإتمام إجراءات انتقاله إلى الوكرة القطري

ومن المقرر، أن يخضع اللاعب، لفحص طبي صباح الأربعاء بمستشفى "اسبيتار" بالدوحة، على أن يعقد النادي القطري، مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس للإعلان عن تفاصيل الصفقة.

 

وكان الشيخ محمد بن فهد آل ثاني المتحدث الرسمي باسم نادي الوكرة، قد أكد أن صفقة انتقال حمدي فتحي لاعب الأهلي إلى ناديه، اقتربت من الحسم بعد أن تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد بين الأطراف الثلاثة بداية من نادي الوكرة ومرورًا بالنادي الأهلي ووصولًا إلى اللاعب.

 

وأكد محمد بن فهد آل ثاني، أن المفاوضات بين جميع الأطراف خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي شهدت الاتفاق على كافة التفاصيل، مشيرًا إلى أن الصفقة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء حيث تم الاتفاق على كل بنود العقد ولم يبق سوى توقيع العقد رسميًا.

 

وأضاف: "سيخضع حمدي فتحي للفحص الطبي في مستشفى اسبيتار عقب وصوله إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة وبمجرد صدور نتيجة الفحص سيتم تحديد موعد توقيع العقد والإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي كبير بحضور اللاعب ووكيل أعماله ووسائل الإعلام".

وأكد المتحدث الرسمي باسم النادي، أن صفقة انضمام حمدي فتحي ستكون هي الأخيرة في قائمة المحترفين بنادي الوكرة.

حمدى فتحى الاهلى المنتخب المصري الوكرة القطري لشيخ محمد بن فهد آل ثاني الوكرة

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