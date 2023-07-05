ميكالى: التأهل للأولمبياد خطوة على طريق الفرحة الكبيرة ومبروك للمصريين

أعرب البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، عن سعادته الكبير بعد فوزه على غينيا وصعوده إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ونهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الذى يقام السبت المقبل فى الرباط.

وقال ميكالي، فى المؤتمر الصحفي الذى عقده بعد المباراة بحضور حمزه علاء حارس المرمى وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي للمنتخب وخالد سرحان المترجم: "أنا سعيد جدا وأكيد الجمهور المصري سعيد جدا، وهذا كان الهدف الأساسي، المنتخب المصري تأخر يوم فى التجهيز لأنه لعب بعد غينيا فى الجولة الختامية، مما أثر على اللاعبين سلبيا وتسبب فى إجهادهم، والجو كان حار جدا ، وكان لازم نلعب مباراة متوازنة من أجل الفوز دون أن تهتز شباكنا، كما أننا أهدرنا فرص كثيرة".

وأضاف: “التأهل للاولمبياد هذه خطوة نحو الحلم الكبير فى باريس وهو إحراز ميدالية أولمبية، وخطوة كبيرة على طريق الاحتفاظ باللقب الأفريقي.. الفرص التى سنحت لنا كانت كثيرة جدا ، وبطولة بهذا الشكل لابد أن تدار بشكل جيد ومن واقع خبرات، وقد حدث معي ذلك وأنا مدربا لمنتخب البرازيل الأوليمبي ، لقد استفدت من التجربة البرازيلية فى إدارة هذه النوعية من المباريات العصيبة، أهم شئ فيها ألا ترتكب أخطاء تجعل لك تستقبل الأهداف، مهم أنك تدير مثل هذه النوعية من المباريات”.

وتابع: “أهنئ حارسنا حمزة علاء لأنه عمل جيدا، وأهنئ خط الدفاع وكل اللاعبين لأنهم جميعا أبطال، ونرحب بأى منافس فى النهائي، لم يعد عندى فارق بين اأى من المنتخبات، نحن جاهزون لأى سيناريو، المنتخبات كلها على أعلى مستوى”.

من جانبه قال حمزة علاء رجل المباراة: “لم تكن مباراة سهلة، كانت عصيبة حققنا أول هدف وهو التأهل للأولمبياد ونتطلع لاستكمال الفرحة واحراز الكأس ، إحساسي لا يمكن وصفه، الأهم من رجل المباراة أننا كسبنا، كلنا كنا رجالة، بشكر زملائي والجهاز على ثقتهم”.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب يضم: ميكالى المدير الفنى وتياجو المدرب العام والكابتن وائل رياض المدرب ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجوي بيدرو محلل الأداء والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي والدكتور قاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد أحمد وأحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.