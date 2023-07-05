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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حقيقة تسبب مادة "الأسبرتام" الموجودة بالمشروبات الغازية بالإصابة بالسرطان

مادة الأسبرتام بالمشروبات
مادة الأسبرتام بالمشروبات الغازية

علق الدكتور حسين خالد، عميد معهد الأورام الأسبق، عن الأخبار التي نٌشرت مؤخرًا والتحذيرات من مادة الأسبرتام، لأنها تسبب الإصابة بالسرطان.

وقال “خالد”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، إن المعلومات المنتشرة مسربة وتم تسريبها قبل التأكد من نتائج الأبحاث الأخيرة وقبل بحث لجنة الخبراء، مؤكدًا أن هذه المادة تستخدم في كل الأشياء التي يتم تقليل السكر فيها مثل المشروبات الغازية والتورتة.

وأشار إلى أن هناك دراسة تقول إن مادة الأسبرتام حتى تتسبب في الإصابة بالسرطان لابد أن يشرب الشخص من 34 إلى 36 زجاجة مشروبات غازية في اليوم، لأن الجرعة التي تسبب السرطان كبيرة جدًا.

الحديث عن تسبب هذه المادة بالسرطان منذ 50 عامًا

واوضح أن الكلام عن تسبب هذه المادة بالسرطان ليس جديدًا ولكنه موجود منذ 50 عامًا، وعلينا ان ننتظر البيان النهائي الذي سيصدر عن منظمة الصحة العالمية يوم 14 يوليو والنتائج المرفقة بالقرار.

حسين خالد مادة الأسبرتام الاصابة بالسرطان منظمة الصحة العالمية المشروبات الغازية

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