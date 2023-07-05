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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف مفاجأة عن العراقى حارق المصحف فى السويد

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، مفاجأة عن الشاب العراقي سلوان موميكا الذي أحرق المصحف في السويد.

وقال الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن الشاب العراقي الذي أحرق المصحف في أول أيام العيد، كان مطلوبًا على ذمة قضايا في العراق ، وقرر أن "يشتغل" العالم الإسلامي ليحظى بحماية الغرب.

وأضاف: "العراقيون يريدون تسليمه لهم، فقام بحرق المصحف حتى لا تتم إعادته للعراق".

وأصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا صحفيا جاء فيه أن "الوزارة سلمت السفيرة السويدية احتجاجا على إقدام لاجئ من أصول عراقية، على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم".

وأضاف البيان: “طالبنا الحكومة السويدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الإساءة المتكررة للقرآن الكريم، على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لا تبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينية”.

الباز حرق المصحف السويد محمد الباز البساط احمدي

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