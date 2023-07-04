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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الديوانى: إصلاح المنظومة الاقتصادية خطوة جريئة من الرئيس السيسى

شريف الديوانى
شريف الديوانى

قال د. شريف الديوانى، رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" سابقًا، إن خطوة الدعم وإصلاح المنظومة الاقتصادية كانت خطوة جريئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الديواني، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية dmc، أن الهيكل الاقتصادي عانى من خلل على مدار عقود وكان يستدعي الإصلاح، وفي 2016، كانت هناك ظروف خاصة بالعملة وضخها وقامت الدولة برفع معدلات النمو لخلق طلب على العملة.

الإصلاح الاقتصادي جعلنا نتصدى لجائحة كورونا

أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي في 2017 تم تنفيذ البرنامج بمنتهى الحرفية والدقة وحتى 2020 وهذا ما جعلنا نتصدى لأزمة كورونا، وكانت هناك معالم جديدة على عكس برامج صندوق النقد الدولي وهم اعترفوا أن هذه إضافة لمصر للمرة الأولى، وهي شمول البرنامج للإصلاح الإجتماعي، ببرنامج تكافل وكرامة والذي تم تنفيذه مع الصندوق.

شريف الديواني إصلاح المنظومة الاقتصادية خطوة جريئة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاصلاح الاقتصادي جائحة كورونا

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