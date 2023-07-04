حمدى موافى: مصر متفوقة فى إنتاج الأرز على مستوى العالم

قال د. حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لتطوير وإنتاج الأرز، إن محصول الأرز شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، ومصر تحتل مكانة مرموقة في محصول الأرز.

وذكر موافي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على شاشة "CBC"، أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إنتاجية الأرز، ومتفوقة فى إنتاج الأرز على مستوى عالمي، وتمكنت في تحقيق إصناف متميزة تصل إنتاجيتها لـ5 أطنان للفدان.

مصر تمكنت من تسجيل أصناف عملاقة من الأرز

أضاف أن مصر تمكنت من تسجيل أصناف عملاقة من الأرز، وهذا تطور كبير شهدته مصر منذ 2014 حتى الآن.