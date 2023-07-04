ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حمدى موافى: مصر متفوقة فى إنتاج الأرز على مستوى العالم

الأرز
الأرز

قال د. حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لتطوير وإنتاج الأرز، إن محصول الأرز شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، ومصر تحتل مكانة مرموقة في محصول الأرز. 

وذكر موافي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على شاشة "CBC"، أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إنتاجية الأرز، ومتفوقة فى إنتاج الأرز على مستوى عالمي، وتمكنت في تحقيق إصناف متميزة تصل إنتاجيتها لـ5 أطنان للفدان. 

مصر تمكنت من تسجيل أصناف عملاقة من الأرز

أضاف أن مصر تمكنت من تسجيل أصناف عملاقة من الأرز، وهذا تطور كبير شهدته مصر منذ 2014 حتى الآن.

حمدي موافي مصر إنتاج الأرز تسجيل أصناف عملاقة تطوير إنتاج الأرز

مواد متعلقة

الزراعة " تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الأرز خلال شهر يوليو

تقرير دولي يسلط الضوء على المخاطر المحتملة على أسواق الأرز

أحمد موسى: انخفاض سعر الأرز 11 جنيهًا وسيصل إلى 10 قريبًا

"الزراعة" تكشف عن نوع الأسمدة التي يمكن الاعتماد عليها في زراعات الأرز

"تجارية الإسكندرية": 8 جنيهات انخفاضًا فى أسعار الزيت و3 آلاف جنيه تراجعًا بسعر طن الأرز

الأكثر قراءة

"الزفة بقت جنازة".. اللحظات الأخيرة فى حياة 6 من عائلة واحدة بالبحيرة (صور)

اختناق 3 أشخاص داخل حمام سباحة بأكتوبر

بعد تصدره الترند.. تفاصيل أزمة أحمد سعد بعد حفل تونس الأخير

"السياحة": طفرة غير مسبوقة فى القطاع السياحى منذ 2014

البنك الأهلي المصري يفتتح فرعه طوسون أحد فروعه التراثية بعد التطوير

تفاصيل مثيرة فى مقتل طفل على يد زوج عمته ونجله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا