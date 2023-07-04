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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما كمية من المخدرات بالقطامية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة القطامية، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

البداية عندما تمكن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية من ضبط عاطلين وبحوزتهم كمية من المخدرات وزنت كيلو من الاستروكس و٧٠٠ جرام من الهيروين ومبلغ مالي وبسؤالهم عن المضبوطات أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الاستروكس التحريات الأمنية القاهرة الجديدة الكسب الغير مشروع

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