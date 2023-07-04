"دعم الفلسطينيين": عدد المستوطنين بالضفة والقدس اقترب من المليون

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، مدير هيئة دعم الفلسطينيين، إن ما يحدث في جنين جريمة إنسانية واضحة، حيث هناك رسائل واضحة من القيادة الإسرائيلية بقتل الفلسطينيين بالرصاص الحي.

الحرب على فلسطين

أضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني اتبع كل الطرق التي تؤدي إلى السلام، لكن إسرائيل ترفض هذا التفكير على الإطلاق، ولهذا تقوم إسرائيل بشن حملات هجومية على المناطق التابعة للدولة الفلسطينية بين الحين والآخر.

ادعاءات نتنياهو

وتابع أن ما يحدث في فلسطين يكذب ادعاءات نتنياهو برسائله التي تقول إن إسرائيل تدافع عن حقوقها وذاتها، لكن الواقع يشير إلى أن إسرائيل تخترق بين الحين والآخر المعاهدات الدولية جميعها:"وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية قرابة مليون مستوطن الآن، واقتحام المدن يتزايد مع ارتفاع هذا العدد".