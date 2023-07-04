ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"دعم الفلسطينيين": عدد المستوطنين بالضفة والقدس اقترب من المليون

القدس
القدس

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، مدير هيئة دعم الفلسطينيين، إن ما يحدث في جنين جريمة إنسانية واضحة، حيث هناك رسائل واضحة من القيادة الإسرائيلية بقتل الفلسطينيين بالرصاص الحي.

 الحرب على فلسطين 

أضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني اتبع كل الطرق التي تؤدي إلى السلام، لكن إسرائيل ترفض هذا التفكير على الإطلاق، ولهذا تقوم إسرائيل بشن حملات هجومية على المناطق التابعة للدولة الفلسطينية بين الحين والآخر.

ادعاءات نتنياهو

وتابع أن ما يحدث في فلسطين يكذب ادعاءات نتنياهو برسائله التي تقول إن إسرائيل تدافع عن حقوقها وذاتها، لكن الواقع يشير إلى أن إسرائيل تخترق بين الحين والآخر المعاهدات الدولية جميعها:"وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية قرابة مليون مستوطن الآن، واقتحام المدن يتزايد مع ارتفاع هذا العدد".

صلاح عبد العاطي مدير هيئة دعم الفلسطينين الحرب الفلسطينية الإسرائيلية المستوطنين غارات اليهود

الأكثر قراءة

"بتتعلّم السواقة".. فتاة تقتحم سايبر وتدهس طفلًا فى القليوبية

منى عبدالغنى تنهار بعد وفاة علاء عبدالخالق: "فقدت أخويا" (فيديو)

انفراد| "ضريح ومقصورة".. ماذا يحدث فى مسجد عمرو بن العاص؟

روسيا تعلن تورط أمريكا والناتو فى الهجوم على موسكو بطائرات مسيرة

الأولى على الجمهورية فى الثانوية الفنية: "أحلى يوم فى حياتى"

الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على غينيا ويقترب من حلم الأوليمبياد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا