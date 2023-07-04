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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يكرم 150 من أبطال الخماسى الحديث بمسرح 23 يوليو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بما حققه الاتحاد المصري للخماسي الحديث، من إنجازات وبطولات على المستوى العربي والإفريقي والدولي، وما قام به من صناعة أبطال جدد شرفوا بلادهم في المحافل الرياضية العالمية.

 جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمها الاتحاد بنادي ٢٣ يوليو بالمحلة الكبرى بحضور المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد، الدكتور شادي عبدالعزيز أمين صندوق الاتحاد، الدكتور محمد البسطويسي رئيس اتحاد الغربية، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأندية.

وخلال كلمته وجه محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه ببناء الإنسان المصري وتنميته في ظل الجمهورية الجديدة التي وضعت الاهتمام بالنشء والشباب والرياضيين في مقدمة اهتماماتها، كما وجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لما يقدمه من دعم وتحقيق لمزيد من الإنجازات في قطاع الرياضية.

وكرم رحمي، 150 من أبطال الأندية بمحافظتي الغربية والدقهلية، كما كرم أعضاء لجنة التحكيم ورؤساء ومديري الفرق بالأندية ومراكز الشباب الفائزة بالمسابقات على المستويات المختلفة، إلى جانب تكريم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتكريم الأبطال من ذوي الهمم، واختتم اللقاء بتبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

وأعرب عن سعادته بالعروض الفنية التي قدمتها فرقة قلوب بيضاء لذوي الهمم، موجها بتقديم كافة أشكال الدعم للفرقة والقائمين عليها، موجهًا الشكر لأولياء أمور الطلاب، الذي ساعدوا في تسجيل أسماء أبنائهم بحروف من نور، متمنيًا لهم تحقيق المزيد من البطولات وأن يكونوا سفراء لمصر في كل المحافل الدولية.

محافظ الغربية يكرم ١٥٠ ابطال الخماسي الحديث بمسرح التزام

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