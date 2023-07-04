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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأولى على الجمهورية فى الثانوية الفنية: "أحلى يوم فى حياتى"

الطالبة هدى الأولى
الطالبة هدى الأولى على الجمهورية بالثانوية الفنية

حالة من الفرحة العارمة سيطرت على منزل الطالبة هدى أشرف صفي الدين ابنة الوادي الجديد والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023.


قالت هدى أشرف صفي الدين، ابنة قرية الهنداو بمحافظة الوادي الجديد، إنها حتى الآن في حالة ذهول لم تصدق ما سمعته بعد حصولها على المركز الأول جمهوريًا بشهادة الدبلومات الفنية، ويرجع ذلك بفضل تعليمات والديها اللذين تابعاها قبل بدء الامتحانات وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها وتوفير كل أساليب الدعم والمناخ المناسب أثناء فترة الامتحانات: "أحلى يوم في حياتي".

 

وقالت إنها تحلم أن تصبح معيدة بالجامعة بعد تخرجها وستهدي نجاحها لوالديها اللذين ضحيا من أجلها، مؤكدة أن المعلمين في المدرسة لهم الفضل بعد والديها، حيث لم يبخلوا بلحظة واحدة عن تحفيز الطلاب والاهتمام بالمناهج الدراسية داخل الفصول.

وعبرت عن رفضها للدروس الخصوصية وتحميل الأسرة الواحدة تكاليف إضافية.. تبدأ هدى مذاكرتها من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وتعيد المذاكرة من الساعة السادسة مساءً حتى العاشرة مساءً.


وأوضحت أنها ستلتقي غدًا وزير التربية والتعليم لتكريمها بعد حصولها على المركز الأول جمهوريًا، موجهة الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات بمدرسة موط الثانوية الزراعية على الدعم المستمر لكافة الطلاب الذين وقفوا بجانبها حتى النهاية.

 

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قدم التهنئة للطالبة هدى أشرف صفي الدين بمدرسة موط الثانوية الزراعية والحاصلة على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية.

الفرحة العارمة أبنة الوادي الجديد والحاصلة على المركز الأول بالثانوية الفنية وزارة التربية والتعليم تحلم أن تتخرج معيدة بعد الجامعة وستهدي نجاحها لوالديها ضحوا من أجلها

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