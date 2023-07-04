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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يتابع موقف تنفيذ حملة "100 يوم صحة" مع وزير الصحة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ حيث تم استعراض موقف تنفيذ حملة "100 يوم صحة".

وأكد رئيس الوزراء، أن هذه المتابعة تعكس اهتمام الدولة بهذه الحملة ضمن مبادراتها لتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المحافظات، والوصول بمختلف خدمات القطاع الطبي إلى جميع المستحقين.

واستعرض وزير الصحة والسكان، موقف خدمات المبادرات الصحية الرئاسية والقوافل الطبية وعيادات تنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية وحملات التوعية التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" للمواطنين خلال عملها بجميع المحافظات.

 وفي هذا الإطار، أوضح الوزير، أن حملة "100 يوم صحة" وصل عدد الخدمات المقدمة في اليوم التاسع لها لأكثر من 234 ألف خدمة متنوعة، لافتًا إلى أنه بذلك يصل إجمالي عدد الخدمات المقدمة في هذه الحملة حتى الآن إلى أكثر من 3 ملايين خدمة من خلال 62 قافلة متمركزة بجميع محافظات الجمهورية ضمن الحملة لتغطي أماكن تجمعات المواطنين في الميادين والطرق والشوارع الرئيسية الأكثر ازدحامًا إلى جانب المدن الساحلية والشواطئ.

 وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن حملة "100 يوم صحة" حققت معدلات كبيرة في تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، وبلغ العدد الإجمالي للأطفال الذين تم تطعيمهم من خلال الحملة أمس، 62 ألفًا و561 طفلًا، كما قدمت الحملة خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، بالإضافة إلى خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، فضلًا عن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بجانب الخدمات المقدمة ضمن الحملة لصحة الأم والجنين، وكذا خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية، وغيرها من الخدمات المتنوعة الأخرى.

وأضاف الوزير، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ32 ألفًا و600 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات لرفع الوعي وتوجيه المواطنين لتلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

اهتمام الدولة 100 يوم صحة التقى الدكتور مصطفى مدبولي التطعيمات الروتينية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الرعاية الصحية للمواطنين العاصمة الإدارية الجديدة

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