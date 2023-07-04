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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهباش: العدوان الإسرائيلى أجبر الفلسطينيين على ترك منازلهم فى جنين

محمود الهباش
محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرًا على مخيم جنين ومواقع أخرى، ووضعت حواجز على كل الطرق، كما يتعرض المواطنون الفلسطينيون للمضايقات.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين الذين هم بالأساس لاجئون في مخيم جنين، من بيوتهم، كما تقوم قوات الاحتلال بتخريب شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، ويوجد توقف كامل للحياة، فضلًا عن تهديدات إسرائيلية متواصلة باستهداف المواطنين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أجبرت المواطنين على ترك منازلهم، والخروج من المخيم ومنعتهم من حمل أي أمتعة، مردفًا: "لا يمكن لفلسطيني أن يخرج من منزله طواعية".

ولفت الهباش إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين داخل مخيم جنين، وأن المخيم عامر بأهله، وآلاف المواطنين ما زالوا داخل المخيم، بينما قوات الاحتلال ما زالت في أطراف المخيم.

الهباش الرئيس الفلسطيني مخيم جنين تهجير الفلسطينيين من جنين صالة التحرير

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