السبت.. انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المرتلة بمسجد الإمام الحسين

تعقد المقرأة المسجدية المرتلة من مسجد الإمام الحسين -رضى الله عنه- بالقاهرة لأعلام القراء السبت 8 يوليو 2023م، القارئ الطبيب أحمد نعينع، وعضوية كل من: القارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ حسن عوض الدشناوي.

كما تعقد المفرأة أيضا بحضور القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان، وإشراف فني عبد العزيز عمران، وستبدأ القراءة من قوله تعالى: "وَقَيَّضْنَا ‌لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ".

ويأتي ذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وجهت الوزارة الدعوة عامة للجميع.