باحثة: الأطراف الدولية تراهن على الحل السياسي للأزمة السودانية

قالت شيماء البكش، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأطراف الإقليمية والدولية مازالت تراهن على الحل السياسي للأزمة السودانية، مشيرة إلى أن كل الهدن متوقفة خلال الفترة الحالية.

أضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أنه يوجد اشتباكات متجددة في 3 ولايات، إضافة إلى معارك شديدة في الخرطوم وهذا يعني أن المعارك لم تعد قاصرة على الخرطوم.

سبب قبول مبادرة جدة

وأشارت إلى أن مفاوضات جدة تم التوافق عليه على اعتبار أن الطرفين شاركا فيها على عكس مبادرة ايجاد والتي رفضتها السودان، موضحة أن الحل السياسي محاط به تعقيدات كبيرة من حيث شكل التسوية وقبول الأطراف به، وهذا ما جعل مفاوضات جدة تحظى بالقبول لأنها دعت لوقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية.

وتابع أن سبب فشل مبادرة ايجاد والإتحاد الإفريقي، أنهم تحدثوا في الأمور السياسية بالتوزاي مع الإنسانية وتم رفضها حتى لو أدى ذلك لتجميد عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي.