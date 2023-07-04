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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الأمم المتحدة" تدعو طالبان إلى وقف مرسوم إغلاق صالونات التجميل

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

دعت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، حركة طالبان الأفغانية، إلى وقف قرار إغلاق صالونات التجميل في أفغانستان، لتأثيره سلبًا على حقوق المرأة وعلى اقتصاد البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، في منشور لها عبر "تويتر": "ندعو سلطات الأمر الواقع إلى وقف مرسوم إغلاق صالونات التجميل. سيؤثر هذا القيد الجديد على حقوق المرأة سلبًا على الاقتصاد ويتعارض مع الدعم المعلن لريادة الأعمال النسائية. ولا تزال بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تعمل مع أصحاب المصلحة الذين يسعون إلى إلغاء الحظر".

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وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن حكومة حركة طالبان أمرت بإغلاق مراكز التجميل في غضون شهر، في خطوة جديدة من قبل الحركة التي سبق أن فرضت قيودا على هذا النوع من النشاط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد صادق عاكف، في إشارة إلى إشعار الوزارة: إن "آخر موعد لإغلاق صالونات التجميل للنساء هو شهر".

وظهرت مراكز التجميل في العاصمة الأفغانية كابل ومدن أفغانية أخرى في الأشهر التي تلت الإطاحة بحكومة طالبان الأولى من السلطة في أواخر عام 2001، بعد أسابيع من هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، حيث فتحت مئات الصالونات الخاصة بتجميل العرائس في العاصمة كابل وحدها، واستثمر الأفغان مبالغ مالية ضخمة في هذا القطاع.

بعثة يوناما ​الأمم المتحدة​ أفغانستان حكومة طالبان مرسوم إغلاق صالونات التجميل

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