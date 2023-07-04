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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "إكسترا نيوز" يكشف جهود الدولة لمساعدة النازحين السودانيين

معبر قسطل البري
معبر قسطل البري

قال أحمد عبدالرازق، مراسل "إكسترا نيوز" من أسوان، إن معبر قسطل البري الحدودي ما زال يستقبل الوافدين الهاربين من الحرب في السودان، مؤكدًا أن أعدادهم زادت عن 250 ألفًا من 25 جنسية.

وأضاف عبدالرازق، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تبذل جهودها لاستقبال الوافدين وتضع نصب عينيها طول المسافة من السودان لمصر والتي تصل إلى 1000 كيلو متر.

وأشار إلى أنه يتم استقبال النازحين وفقًا للمعايير والضوابط التي وضعتها الدولة ومنها ضرورة الحصول على التأشيرة الإلكترونية لحفظ المواطن من التعرض للابتزاز من الجانب الآخر وكذلك التأشيرات المزورة.

زيادة أعداد موظفي الهجرة والتوثيق بالمعبر

وتابع أنه تمت زيادة أعداد موظفي الهجرة والتوثيق لتيسير الإجراءات بالمعبر، وكذلك الدفع بعدد من الصراف الآلي لتيسير عمليات سحب الأموال عليهم، وتوفير مكالمات مجانية لهم، كما يتم تقديم الخدمات الطبية عبر نقطة ثابتة للحجر الصحي ولا يمكن للوافد الخروج من المعبر قبل حصوله على ختم الحجر، إضافة إلى وجود سيارات متنقلة ونقطة للهلال الأحمر وتقدم الخدمات الصحية مجانًا كما يتم نقل الحالات التي تستدعي الدخول للمستشفيات.

اكسترا نيوز معبر قسطل السودان الهجرة والتوثيق استقبال الوافدين

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