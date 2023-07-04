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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الفقى: أكثر من 11 مليار جنيه تكلفة مشروعات تطوير القطاع الصحى بسوهاج خلال 9 سنوات

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالي تكلفة مشروعات تطوير القطاع الصحي بسوهاج خلال 9 سنوات تجاوزت 11 مليار جنيه، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي سوهاج في جميع أحياء ومدن وقرى المحافظة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي بمحافظة سوهاج في عهد الرئيس السيسي، يشهد أكبر عملية تطوير وتحديث شامل لجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية لتتماشى مع احتياجات المرضى، وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن بجودة عالية وتطوير أماكن تقديم الخدمات الطبية المختلفة، بما يليق بالمواطنين ومقدمي الخدمة على حد سواء. 

وأوضح أن أعمال تطوير القطاع الصحي شملت "12 مستشفى عام، ومركزي، و136 وحدة صحية، ومركز طبي "إنشاء جديد"، وعدد 44 وحدة، ومركز طبي "رفع كفاءة" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وخطة الدولة الاستثمارية، بالإضافة إلى تزويد تلك المستشفيات والوحدات والمراكز بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية.

من جانبه أشار الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن عمليات الإنشاء الجديد والتطوير شملت مستشفيات طهطا العام، وتم الانتهاء منها وتشغيلها تجريبيا، وكذلك جهينة المركزي وتم الانتهاء منها وتشغيلها تجريبيا، كما تم تطوير مستشفى حميات جرجا، وصيانة وتطوير المستشفى العام، لافتا إلى أنه جار العمل في إنشاء وتطوير مستشفيات جرجا العام، وطما، والمراغة، والمنشاة والعسيرات، والبلينا، ودار السلام، وساقلتة المركزي". 

وأضاف أن أعمال التطوير شملت أيضا 136 وحدة صحية، ومركز طبي "إنشاء جديد"، وتم الانتهاء من 8 وحدات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تم تسليمها، وهي تعمل الآن بكفاءة عالية، مشيرا إلى أنه جار العمل بـ 128 وحدة صحية، ومركز طبي، وتم رفع كفاءة 44 وحدة صحية ومركز طبي وتطويرها وتعمل بكامل طاقتها.

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