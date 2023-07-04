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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى يتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالغربية والدقهلية (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٣، محافظة الغربية لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة والاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب، واستقرار الجسور  ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات، وحالة المنشآت المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات، وذلك فى إطار جولاته التفقدية بمختلف محافظات الجمهورية ومتابعة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات. 

وكان في استقبال الدكتور سويلم، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

والتقى الدكتور سويلم المنتفعين على ترعة بحر شبين بمحافظة الغربية واستمع إلى طلباتهم وشكاواهم، حيث وجه بسرعة إعداد المقايسات اللازمة لصيانة أفمام الترع والمغذيات الواقعة خلف حجز الراهبين على بحر شبين لضبط المنسوب والتصرف المطلوب، كما وجه سيادته بسرعة نهو أعمال التطهيرات على بحر شبين وخاصة داخل الكتل السكنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاولين المتأخرين عن تنفيذ أعمال التطهيرات، مع إعداد قاعدة بيانات لأعمال التطهيرات بالإدارات وتقييم مستوى أداء المقاولين بمختلف المحافظات.

وتفقد الدكتور سويلم قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط وقنطرة فم الرياح العباسى الآخذ من أمام قناطر زفتى للاطمئنان على أعمال تشغيل القنطرة بأعلى درجة من الكفاءة.

جدير بالذكر أن قناطر زفتى تتكون من عدد (٥٠) فتحة بعرض (٥) أمتار لكل فتحة وهويس قديم بعرض ١٢ مترا، بالإضافة لهويس ملاحى من الدرجة الأولى بعرض ١٧ مترا، وطريق أعلى القنطرة بعرض ٩ أمتار بخلاف رصيفين بعرض ٣ أمتار، وعدد (٢) ونش عربة علوى لرفع بوابات القنطرة، وقد تم مؤخراً نهو عملية تدعيم قناطر زفتى والتي تهدف لتدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى.

كما تفقد الوزير قنطرة حجز الراهبين الواقعة على بحر شبين وفم بحر تيرة وقناطر دهتورة للاطمئنان على الحالة الإنشائية للقنطرتين وأعمال إزالة المخلفات من أمام القناطر، حيث وجه بدراسة استغلال مساحات الأراضى منافع الري بنطاق قناطر دهتورة بالتنسيق مع محافظة الغربية مع مراعاة عدم تأثير أي مشروعات منفذة على الإحتياجات الحالية أو المستقبلية لتلك الأراضى أو التأثير على تشغيل القناطر والمجارى المائية المحيطة

وعقب ذلك توجه الدكتور سويلم لمحافظة الدقهلية لتفقد عدد من مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة، وكان في استقبال وزير  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المائية وتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور مختار ترعة بحر تيرة لمتابعة حالة المناسيب والتصرفات وأعمال تطهيرات وإستقرار الجسور.

كما التقى الدكتور سويلم بعدد من المنتفعين على ترعة حفير شهاب الدين، حيث وجه بتوفير وحدات طوارئ لتغذية ترعتى حفير شهاب الدين والناقة لتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمنطقتى الإصلاح وحفير شهاب الدين.

وتوجه الدكتور سويلم لمقر مبنى الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، حيث التقى العاملين مهنئاً الجميع بعيد الأضحى المبارك، وأكد الدكتور سويلم حرصه الدائم على التواصل مع كل العاملين بالوزارة لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم المختلفة لتحسين بيئة العمل، والعمل على تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة مشروعات الوزارة، مع التأكيد أن الكفاءة هي المعيار الرئيسى للترقيات وصرف الحوافز للعاملين بالوزارة، وأن تحقيق الشفافية في العمل من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، والتأكيد على أهمية التدريب التحويلى في سد العجز بالعمالة بالإدارات المختلفة، والعمل على تحسين الرعاية الصحية المقدمة للعاملين.

ووجه الدكتور سويلم مسئولى الرى بالمحافظة باستمرار المتابعة خلال فترة أقصى الاحتياجات، وتنظيم مناوبات الرى، والتنسيق مع مسئولي الرى بمحافظة كفرالشيخ فيما يخص قناطر الحجز الفاصلة بين إدارتى الرى بمحافظتى الغربية وكفرالشيخ لضمان توفير الاحتياجات المائية الكافية لمحافظة كفرالشيخ، مع إجراء أعمال صيانة لمبنى الإدارة العامة لري شرق الدقهلية.

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الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ترعتى بحر شبين وحفير شهاب مشروعات الموارد المائية الترع قناطر زفتى

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