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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر تصادم 3 سيارات بالمعادي

جريدة الدستور

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق فى المعادى وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق فى المعادى بوجود مصادمة ومصابين وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم 3 سيارات وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وقام رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة ورفع حطام الحادث.

حادث تصادم طريق فى المعادى 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

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