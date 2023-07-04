رابط موقع وزارة التربية والتعليم لتقديم المدارس الحكومية 2023

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس.. وزارة التربية والتعليم قامت بتحديد الخطوات اللازمة لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية، وذلك من خلال موقعها الرسمي، كما حددت الوزارة شروط قبول الطلاب والأوراق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

وتسهيلا على الطلاب وأولياء أمورهم نرصد في التقرير التالي كافة المعلومات بشأن موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس.

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023- 2024، وكذلك مرحلة رياض الأطفال وهو: من هنا.

خطوات تقديم المدارس

للتقدم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024، ينبغي اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والضغط على زر "دخول".

2. إدخال رقم الهوية الوطنية لولي الأمر في الحقول المخصصة.

3. إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك حساب سابق على الموقع.

4. إدخال جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك اسم التلميذ واسم الأم والعنوان واسم المدرسة المراد التقديم إليها.

5. إدخال الرقم السري المخصص لتقديم الصف الأول الابتدائي.

6. بعد تقديم طلب التسجيل، يجب على ولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال رسالة تصله على رقم المحمول المسجل.

7. في حالة قبول التلميذ، يجب على ولي الأمر التوجه إلى المدرسة وتقديم الأوراق المطلوبة لتأكيد التسجيل.

الأوراق المطلوبة لتقديم المدارس

وزارة التربية والتعليم أوضحت الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي بالقطاع الحكومي، وهي كالتالي:

- صورتان من شهادة ميلاد الطفل حديثة ومميكنة، بالإضافة إلى صور بطاقات الرقم القومي للأب والأم.

- 8صور حديثة للطالب بمقاس 4x6، مع إرفاق صورة من عقد الإيجار ووصل مياه أو كهرباء للمنزل.

- شهادة الولاية للأب، وتقرير القومسيون الطبي حول صحة الطالب من حيث اللياقة البدنية والعقلية.

شروط التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم

ويجب توفر عدد من الشروط للتقديم لطفلك في الصف الأول الابتدائي بالقطاع الحكومي، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم، كالتالي:

- ألا يقل عمر الأطفال المتقدمين عن ست سنوات ولا يكون أزيد من تسع سنوات.

- بالنسبة إلى الأطفال المتقدمين لمرحلة الروضة لا يقل عمر الطفل عن حوالي أربع سنوات، بالتنسيق مع المديريات التعليمية في كل محافظة حسب الكثافة.