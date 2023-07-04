"الزراعة": وفرنا التقاوى المعتمدة لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تتوسع حاليًا في إنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، والتي تعطي أعلى إنتاجية ممكنة، بهدف دعم المزارعين وزيادة دخولهم، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت القصير، خلاله لقائه مع إحدى الشركات العاملة في إنتاج التقاوي، إلى إمكانية عقد شراكات مع القطاع الخاص للوصول إلى منظومة إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية تضمن توفير كميات التقاوي المعتمدة لتغطية المساحة المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وتابع الوزير أن الجهات البحثية التابعة للوزارة، تنتج درجتي تقاوي المربى والأساس للمحاصيل الحقلية حسب الخطة الاستراتيجية المعدة سلفًا لتغطية احتياجات الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وشركات القطاع الخاص لإنتاج التقاوي المعتمدة، والتي يتم توزيعها على المزارعين، بحيث تغطي المساحات المطلوبة بالتقاوي المحسنة، حيث يعتبر هذا أحد أهم عوامل زيادة الإنتاجية والتوسع الرأسي من خلال تضييق الفجوة بين القدرة الإنتاجية ومتوسط عام الجمهورية، ذلك لزيادة الإنتاج الكلي بما يسهم في تخفيض فاتورة الاستهلاك وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل التحديات المناخية ونقص إمدادات الغذاء العالمية ولضمان تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأوضح القصير أن الوزارة تسهم أيضًا في عمليات الرقابة على التقاوي، من خلال الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وهي جهة مستقلة بالوزارة، معنية بالرقابة على جميع مراحل إنتاج التقاوي حتى تصل إلى المزارعين، ويتم رفض أي تقاوي تخالف المواصفات القياسية لأي صنف يتم إنتاجه تجاريًا.