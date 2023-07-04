مصلحة الكفاية الإنتاجية: قبول 168.5 ألف طالب بمراكز التدريب خلال 9 سنوات

قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطورًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني:

- قبول 168,5 ألف طالب طالبة بمراكز التدريب والمحطات التدريبية في 43 مركز و98 محطة تدريبية.

- تخريج 10 دفعات في جميع التخصصات المتاحة في كل عام تدريبي بمتوسط نسبة نجاح 98.5%.

- تخريج 10 دفعات فني فوق متوسط في تخصصات (ميكاترونكس-مصاعد- أحذية) لعدد 548 طالب وطالبة.

- توزيع 114 ألف طالب وطالبة من الصف الثالث بمراكز التدريب للتدريب العملي لاكتساب المهارات على رأس العمل فى 800 شركة صناعية بجميع المناطق التدريبية بمحافظات مصر.

- تسويق 2500 خريج فى مجال اللحام والصاج والاجهزة المنزلية والملابس الجاهزة في محافظات بورسعيد وجنوب الصعيد والشرقية والوجه البحري والاسكندرية والقاهرة والجيزة.

- تنفيذ 876 برنامج تدريبي في مجال التدريب المهني والفني لعدد 1705 دارس من داخل المصلحة.

- تنفيذ 1141 دورة تدريبية قصيرة لعدد 665 متدرب من خارج المصلحة إلى جانب 6217 دارس يمثلون 676 شركة.

- توقيع بروتوكولات تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجمعية النهضة للتنمية، وجمعية شباب مصر الخير، والمجلس الدولي للعلاقات، ومؤسسة طفرة لتنفيذ دورات تدريبية قصيرة لتأهيل الشباب لسوق العمل في مختلف المحافظات، وجمعية رجال الاعمال بالإسكندرية للتدريب التطبيقى.

- توقيع برتوكول تعاون ثنائي لمحطة تدريبية جديدة تابعة للمصلحة بمدينة السادات كأول محطة بمحافظة المنوفية.

- في إطار التعاون مع مشروع TVET- EGYPT: تطوير مهن تشغيل وصيانة معدات الغزل – تشغيل وصيانة معدات النسيج – صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف الهواء – صيانة السيارات الصديقة للبيئة، واستحداث تخصص الطاقة الكهروضوئية بنظام الجدارات، والمشاركة في إعداد مهنة الملابس الجاهزة.

- التوسع في إنشاء محطات تدريبية جديدة للكيانات الصناعية الكبرى حيث بلغ عدد المحطات حتى الأن 98 محطة تدريبية.

- إضافة تخصص مهنة "فني الأنظمة المدمجه والذكاء الاصطناعي".

- تطوير 20 مهنة من مهن المصلحة في عدة مجموعات مهنية واستحداث مهنة دباغة الجلود بمركز دار السلام بنظام تبادلي ومهنة الصناعات الجلدية بمركز الأميرية، وتطوير مركز الصناعات النسيجية بشبرا الخيمة.

- استحداث مهنة صيانة وإصلاح ماكينات الطباعة بمحطة نهضة مصر.

- استحداث عدة تخصصات طبقاَ لاحتياجات سوق العمل وتشمل (فنى صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية- فنى البترول والبتروكيماويات- فنى صيانة الهواتف المحمولة- فنى الملاحة والنقل البحرى-برمجة الحاسب- تصميم الجرافيك وبرمجة مواقع الانترنت – البرمجة والتطبيقات الصناعية – فنى بصريات – تصنيع منتجات الألبان.

- إدخال مهارات "تحويل السيارات من بنزين إلى غاز" إلى البرامج التدريبية لتخصص صيانة السيارات المطبق بمراكز المصلحة تماشياً من سياسة الدولة.

- التعاون مع مؤسسة أم حبيبة لإدخال مهنة الطاقة الكهروضوئية والمتجددة.

- الشراكة مع شركات ABB، وسيمنز، وBTM، ولتطوير بعض المهن بمراكز التدريب المهني.

- التعاون مع مركز تحديث الصناعة لاعتماد المصلحة كجهة تقديم خدمة تدريبية.

- التعاون مع مؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEAD والمجموعة الدولية للدهانات الحديثة ميدو لتنفيذ مبادرة (اتعلم صح أدهن صح) والتى استهدفت تدريب عدد 1500 من الشباب والفتيات.

- فوز المصلحة بالمركز الرابع عن مشروع الري بالتنقيط باستخدام PLC عام 2017، والمركز الخامس في مسابقة بوابة الابتكار 2018، والمركز الثاني بمسابقة شباب مصر الأولى للمهارات، والمركز الثالث مسابقة شباب مصر الثانية للمهارات، والمركز الاول فى مسابقة نواة 2019، والمركز الثاني بمسابقة نواة جائزة الابداع المصرية لريادة الاعمال لعام 2020.

- تأهيل البنية التحتية تطوير وتأهيل 42 مركز تدريب مهني + 5 مناطق تدريبية بالقاهرة والمحافظات.