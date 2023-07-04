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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ديلر مخدرات عامين في مدينة نصر

مخدرات
مخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة عامين؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وتغريمه 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 12939 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 1352 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم الثاني علاء. ج، أحرز بقصد الاتجار جوهر ndazole carboxamide المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

محكمة جنايات القاهرة الجديدة السجن المواد المخدرة مصادرة المضبوطات أمر الإحالة

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