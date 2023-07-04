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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مطابع الأميرية: الأعمال المحققة بالهيئة بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

حققت وزارة التجارة والصناعة تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. 

وفي قطاع الهيئة العامة للمطابع الأميرية:
- الأعمال المحققة بالهيئة بلغت نحو 5,432 مليار جنيه.
- بلغ حجم الاستثمارات المخصصة لعمليات الاحلال والتجديد للمحافظة على الطـاقة الإنتاجية للهيئة 47 مليون جنيه.
- إطلاق بوابة التشريعات والاحكام المصرية لنشر الثقافة القانونية وتتضمن البوابة تراث الدولة القانوني من كافة التشريعات والقرارات الصادرة من (قوانين–مراسيم بقوانين–قرارات جمهورية – قرارات مجلس الوزراء – قرارات وزارية – قرارات الهيئات والمديريات).
- إضافة نشاط طباعة الكتب بطريقة برايل وتزويد الهيئة بماكينات الطباعة بطريقة البرايل للمكفوفين تغذية شريطية (Roll Feed)  لطباعة الكميات الضخمة.
- اضافة نشاط الطباعة بالأحبار الخاصة (أحبار مغناطيسية، حبر حراري، حبر U.V).
- قامت الهيئة بإنتاج باكورة انتاجها من ورق التصوير (تحيا مصر) لتلبية احتياجات العملاء من ورق التصوير لماكينات التصوير والطابعات الليزر.
- إطلاق بوابة التشريعات والأحكام المصرية. 
 

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