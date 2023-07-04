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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل تنفيذ فحص سمعي لـ46 ألف مولود

جريدة الدستور

كشفت دكتورة نهى الصناديدي مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، تفاصيل تنفيذ فحص سمعي لأكثر من 46 ألف مولود، بمحافظات التأمين الصحي الشامل الأربع وهما :"بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء"، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثى الولادة.

وقالت “الصناديدي” خلال مداخلة لنشرة dmc، اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ فحص سمعي لـ46 ألف طفل مولود حديثًا، إذ يتم الفحص حتى سن 28 يومًا أثناء التطعيم الكبدي أو كشف الغدة الدرقية أو أثناء استخراج شهاده الميلاد ويتم توجيه الأهالي لذلك الفحص.

وتابعت مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية أن الفحص المبكر يساعد بالوقاية من مشاكل عديدة في حالة عدم الفحص منها مشاكل بالسمع والعلاج قبل سن سنتين وزراعة القوقعة لمساعدة الطفل فكلما كان الكشف مبكرًا كان ذلك أفضل للطفل، مشيرة إلى أن الفحص يتمّ بوسائل حديثة ودقيقة وفريق مُدرب على استخدام الجهاز والتعامل مع الأطفال، مبينة أنه في حالة اكتشاف مشكلة يتمّ توجيه الأهل لإعادة الفحص وبتأكيد المشكلة يتمّ تحويله لمراكز وغرف السمع المتخصصة للاختبارات للتأّكد ويتمّ إحالته للعلاج وحل المشكلة.

وكانت أكدت الهيئة، أنه تم تدريب الفرق التمريضية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات للعمل والكشف علي الأطفال حديثي الولادة في خلال الشهر الأول لهم عن طريق استخدام جهاز الانبعاث الصوتي وإعادة الكشف مرة أخري بعد أسبوع آخر في حال أظهر الجهاز مشاكل أو ضعف في السمع لدى المولود.

ونوهت الهيئة إلى أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التى يمكن أن تتسبب فى أزمات نفسية للطفل، فيما قد يكون ضعف السمع غير المكتشف سببه التهابات شديدة تحتاج إلي علاج، ومن الممكن أن يكون سببه عامل وراثي أو جيني يحتاج الي اكتشاف مبكر جدًا للتعامل معه منذ الشهور الأولى وذلك بما يضمن سلامة التواصل وتجنب التلعثم والتأخر الدراسي فيما بعد للاطفال. 

 

مبادرة رئيس الجمهورية ضعف السمع ضعف السمع لدى حديثى الولادة جنوب سيناء الرعاية الصحية

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