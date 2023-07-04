لطلاب الثالث الثانوي 2023.. تعرف على مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023، عن مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية والمقرر عقده يوم الخميس المقبل.

ويتكون الامتحان من 37 سؤالا تقدر درجاتهم بنحو 50 درجة، حيث يمكنك التعرف على تقسيم الدرجات والتي جاءت على النحو التالي:

3 أسئلة مقالية بنحو 8 درجات.

34 أسئلة موضوعية بنحو 42 درجة.

وتطغى الأسئلة الموضوعية وهي الاختيار من متعدد على أسئلة امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي حيث تستحوذ على 85% من الامتحان، وتأخذ الأسئلة المقالية الجزء الآخر وهو 15% من الأسئلة.

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

ومن جانبها، تجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 6 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.