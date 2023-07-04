الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس توماس الشندلاتى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بذكرى استشهاد القديس توماس الشندلاتى.

وبهذه المناسبة، قال كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم كتاب السنكسار إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس توماس الذي من شندلات (مركز السنطة غربية) هذا القديس ظهر له ميخائيل ملاك الرب وهو في سن الحادية والعشرين بينما كان نائما في الحقل يرعى الخنازير وأمره أن ينهض ويعترف بالسيد المسيح فذهب إلى الإسكندرية واعترف أمام الوالي فعذبه بكل أنواع العذاب وكان معه في العذاب القديس ببنوده الذي من البندرة ، وأنبا شنوسي (وردت " موسى " في مخطوط بشبين الكوم) الذي من بلكيم . فكانوا يصبرون بعضهم بعضا . وبعد عذابات كثيرة أرسله الوالي إلى أريانا والي أنصنا وهناك قطع رأسه فنال إكليل الشهادة وكان عدد الذين استشهدوا في أيامه سبعمائة رجل وتسع نساء .

وفي إطار احتفالات الكنيسة بفترة صوم الرسل شهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية ايضا فعاليات اخرى حيث أقامت لجنة "خدمة الأسرة رجال" المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، المؤتمر الأول للآباء كهنة إيبارشيات الوجه القبلي وخُدام الأسرة بها، تحت عنوان "الرجولة مسؤولية والتزام"، في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط "درنكة"، بحضور نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب ومقرر اللجنة الفرعية بالمجمع المقدس.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا بيسنتي أصحاب النيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، وكذلك الأب القمص مكسيموس القمص شاروبيم كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بقرية حاجر القنان بأسوان.

ناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات، هي مفهوم الرئاسة والخضوع، وروشتة السعادة الزوجية، وسر الزيجة، وثوابت ومبادئ فى العلاقة بين الرجل والمرأة.

كما تضمن مجموعات عمل حول موضوع بعنوان "علموا أولادكم"، وشارك في المؤتمر ١٢٥ من الآباء الكهنة والخدام.

هذا ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر لإيبارشيات الوجه البحري والإسكندرية خلال الفترة القادمة.