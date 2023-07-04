رابطة الجامعات الإسلامية تشارك في مؤتمر جامعة الزيتونة التونسية حول الإرهاب غدا

تشارك رابطة الجامعات الإسلامية في تنظيم المؤتمر الدولي: "الإرهاب وسبل مكافحته في عصر العولمة"، والذي يُعقد غدا الأربعاء ويستمر على مدى يومين، بجامعة الزيتونة بتونس.

وأوضحت الرابطة - في بيان اليوم - أن المؤتمر يستهدف التعريف بسماحة ديننا الحنيف، وأهمية الجهود الجامعية المبذولة لنبذ ومجابهة التطرف، فضلا عن التعريف بآليات ترسيخ قيم الوسطية والتسامح والحوار، مستهدفا خدمة قضايا السلام العادل في العالم.

يشارك في المؤتمر نخبة من الأساتذة من العديد من دول العالم، كما يشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والذي أكد "أهمية انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الذي يموج بالكثير من الفكر المتطرف والحركات الإرهابية، حيث بات العالم الآن في أمس الحاجة لمناقشة هذا الموضوع، والعمل على إيجاد السبل الفعالة لمكافحة هذا السرطان الذي استشرى في مختلف بقاع الأرض، وأصبح بدوره يُهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية كافة.. وهو ما أضحى هما ثقيلا تعاني منه كل شعوب الأرض على اختلاف عقائدها ومللها".