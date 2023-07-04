"صحة الإسكندرية" تنفذ 6 قوافل طبية خلال شهر يوليو.. المواعيد والأماكن

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل، بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية، 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يوليو الجاري وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

مواعيد القوافل الطبية



-(5-4 يوليو) قافلة طبية نادي شباب محسن بنطاق حي المنتزة.

-(9 - 10 يوليو) قافلة طبية بمركز شباب مبارك بنطاق العجمي.

-(11- 12 يوليو) قافلة طبية بمركز شباب المسيري بالبيطاش بحي العجمي.

-(16- 17 يوليو) قافلة طبية بمدرسة عبدالنبي الخولي بأبيس 8 بحي وسط.

-(25- 26 يوليو) قافلة طبية بوحدة صحة عبدالباسط بنطاق برج العرب.

-(30- 31 يوليو) قافلة بوحدة أبوصير بنطاق برج العرب.

وتواصل مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية القوافل العلاجية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن الحملة القومية "100يوم صحة".

وكانت قد أشارت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى أن مبادرة 100 يوم صحة سيتم تنفيذها في جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، بالإضافة إلى وجود 140 فرقة ثابتة و25 فرقة متحركة و8 عيادات متنقلة، والمبادرة تشمل (خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة) مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي)، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم).