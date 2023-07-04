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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"استئناف القاهرة" تقضى ببطلان قرار إسقاط عضوية دكتور علاج طبيعى

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 11 مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حسن عبد الصبور، بقبول الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 900 لسنة 138 ق ، المقدم من الدكتور محمد إبراهيم احمد إبراهيم ، ضد النقابة العامة على قرار مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي على إحالته للتأديب وإسقاط عضويته شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصروفات.

وتتلخص وقائع الاستئناف في قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي بإحالة المستأنف إلى هيئة التأديب بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي بالقاهرة فى الدعوى التأديبية رقم 24 لسنة 2019 م؛ لما نسب إليه من الإساءة لأمين صندوق النقابة والأمين المساعد "أ. ع، بأن قام بنشر ادعاءات وعبارات علي وسائل التواصل الاجتماعي في حقهم وحق مجلس النقابة.

كما قام بتقديم شهادة غير صحيحة لتعينه بوظيفة زميل تفيد بأنه على رأس العمل رغم كونه في إجازة بدون مرتب لمدة عام من تاريخ ٢٠١٦/١/١م وحتى ۲۰۱٦/١٢/٣١م رقم ۲٤ لسنة ۲۰۱۹م النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالقاهرة. 

وبجلسة /۲۰۲۱/۷م قررت هيئة التأديب بأغلبية الآراء إسقاط عضوية المستأنف، وحيث إن الاستئناف قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فهو مقبول شكلا وهو ما تقضي به المحكمة.

مدني محكمة استئناف القاهرة قبول الجدول العمومي علاج الطبيعي مجلس النقابة العامة تأديب مجلس نقابة العلاج الطبيعي

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