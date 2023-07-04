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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزارة الزراعة تكشف أهمية التين الشوكي اقتصاديا وماليا ومائيا لمصر

الدكتور مجد المرسي
الدكتور مجد المرسي

كشف الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد، تفاصيل تنفيذ مشروع إنتاج التين الشوكي بالوادي الجديد على مساحة 60 فداناً.

وأكد خلال كلمته عبر مداخله هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، أن أحد المبادرات الناجحة التي تمت في محافظة الوادي الجديد برعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لزراعة التين الشوكي لما له أهميته الاقتصادية بالإضافة إلى تكاليف زراعته واحتياجاته المائية قليلة جدًا.

وأوضح أن التين الشوكي مقاوم للتصحر ويستخدم كمصد للرياح كما أن له فوائد عديدة والذي يعتبر كنز من الكنوز الزراعية بمصر وفي حالة التوسع في زراعته سيكون له موارد مالية كبيرة جدًا، مشيرا الي ان المحافظ قام بطرح مساحات كبيرة من الأراضي لزراعتها بالتين الشوكي، حيث بدا بالفعل زراعته فيما يقرب من 60 فدان وهناك أكثر من مستثمر يقومون بعمليات حفر الآبار وإنهاء عمليات الري بالتنقيط.

ونوه إلى أن المحافظ شجع في زراعة التين الشوكي من خلال انخفاض القيمة الإجارية عن المحاصيل الحقلية، مثل مشروع الحرير وزراعة النخيل، مختتما ان الفائدة الاقتصادية من زيادة مساحة زراعه التين الشوكي تأتي في استخلاص زيت التين الشوكي من الفائض، مشيرًا إلى أنه ذا قيمة اقتصادية وعلاجية عالية جدًا، حيث يتم استخلاص 5 كيلو زيت من كل 100 كيلو بذور، حيث ينتج من 8 إلى 14 طن تين شوكي، ويتم زراعته من مارس حتى سبتمبر من كل عام ويتم حصاد المحصول خلال شهري يوليو وأغسطس.

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