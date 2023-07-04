مصطفى كامل وهشام عباس وإيهاب توفيق يشاركون فى جنازة علاء عبدالخالق

شارك مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وإيهاب توفيق وهشام عباس في جنازة الراحل علاء عبدالخالق.



ولد الفنان علاء عبد الخالق 23 فبراير 1964، تخرج في معهد الموسيقى العربية، وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدًا من نجوم الكاسيت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ونجح الفنان الراحل في عدة أغانٍ، وكان أشهرها الحدود، الحب ليه صاحب، وبحب الكون، وهون يا ليل.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت فجر اليوم عن وفاة الفنان علاء عبدالخالق.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً قالت فيه: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبدالخالق".

كان الفنان الراحل علاء عبدالخالق، شارك الفنان حميد الشاعري في أداء أغنية "بحبك كون" في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم "وياكي" عام 1987، ومن أشهر ألبوماته: "علشانك عام 1989، راجعلك 1990، هتعرفيني 1991، اتغيرتي 1992، مكتوب عام 1993، لازم 1995، طيارة ورق 1997، الحلم 1998، الليلة 2000، وعين بـ عين 2002".

آخر أعمال علاء عبدالخالق

آخر ألبومات علاء عبدالخالق بعنوان "حب مش عادي" عام 2007، وبعد ذلك الألبوم توقف في بداية الألفينات بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية.

جنازة الراحل علاء عبدالخالق

جنازة الراحل علاء عبدالخالق

جنازة الراحل علاء عبدالخالق

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